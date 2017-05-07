Тюменские студенты создают коллекции модной одежды

Студенты межрегионального центра компетенции в области искусства, дизайна и сферы услуг Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса представили шесть коллекций одежды в рамках выставки "Медицина. Стоматология. Индустрия красоты-2017", на которой проходил модный показ.

Также начинающие дизайнеры продемонстрировали собрание дизайнерских кукол, провели мастер-классы по экспресс-укладке волос, макияжу в домашних условиях, технике кроя, пишет "Мегaтюмень".

Так, преподаватель техникума Татьяна Садовникова представила зрителям мастер-класс по художественному выстригу волос (HAIR TATTOO), студентка Ольга Коровина продемонстрировала способы нанесения дневного макияжа с использованием современных технологий. Будущие дизайнеры Анна Путрова, Ирина Потупикова, Наталья Винокурова и Роза Шарипова провели мастер-класс "Галстук - это стильно". Студентки рассказали, что галстук может стать модным аксессуаром не только у мужчин, но и у женщин, а также раскрыли несколько секретов, как правильно подобрать галстук и дополнить задуманный образ.

Девушки рассказали все о галстуках, что галстук представляет собой один из важных аксессуаров у модниц в начале XX века. При этом женщины выглядели с этим аксессуаром весьма изысканно. Как с помощью галстука дополнить образ и сделать его стильным.