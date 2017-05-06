Юные тюменские ученые планируют сотрудничество с РусГидро

Тюменский школьник Владимир Редченко успешно выступил на конкурсе научно-технического творчества молодежи (НТТМ-2017), который проходил в рамках Международного московского салона образования. Юноша представил экспертам исследование термокапиллярного механизма прокачки жидкости для систем Lab on a Chip, пишет "Мегaтюмень".

Как рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской обалсти Евгения Сидоренко, ученик областной физико-математической школы стал одним из 60 ребят, отобранных для выступления на выставке со всей страны. Эксперты отметили глубину исследования тюменского школьника и подчеркнули, что проект достоин внедрения.

Кроме этого тюменцы договорились с молодыми учеными и изобретателями из других регионов о проведении совместных исследований. Так, например, для учеников ФМШ теперь открыты двери Южно-Уральского государственного технического колледжа для знакомства со сталелитейной технологией, технологии радиоуправляемого спуска груза в Образовательно-досуговом центре "Пирамида", деривационной микро-ГЭС "РусГидро". Кроме этого областная физико-математическая школа планирует совместные астрономические проекты с лауреатом премии Правительства Российской Федерации 2015 года в области образования, директором Подольского астрономического клуба Игорем Царьковым.