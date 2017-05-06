Тюменские орнитологи окольцуют перелетных птиц для исследования

Доцент кафедры зоологии и эволюционной экологии животных Тюменского государственного университета Мария Лупинос получила грант Российского фонда фундаментальных исследований для изучения биологического разнообразия сообществ птиц в трансграничных угодьях Тюменской области и Казахстана. В рамках исследования тюменские орнитологи этим летом планируют окольцевать десятки перелетных птиц.

В конце апреля ученые из московского Центра кольцевания получили своеобразные украшения для птиц из сплава алюминия, на которых указан номер и город. Отлов пернатых будет происходить в июле и августе с помощью паутинных сетей: капроновые тонкие сети оборудованы специальными карманами, в которых птицы повисают, пишет "Вслyх.ру".

Кольца представляют собой своеобразный паспорт птицы, который дает представление о путях миграций и местах гнездования пернатых, о перемещениях в пределах ареала. Всех, кто заметит на территории региона птиц, лапки которых украшены колечками, просят сообщать ученым. Эта информация очень важна: таким образом, ученые узнают о путях миграций птиц, в каких местах они останавливаются на зимовку, и каких мест придерживаются при гнездовании, когда возвращаются к нам весной.

Сведения об окольцованных ныне особях будут зафиксированы в специальных полевых дневниках, на основе которых составляется отчет в Центр кольцевания. Также во время последующих летних полевых работ ученые намерены отслеживать последующие прилеты этих птиц.