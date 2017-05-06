В Тюмени наградят активных сборщиков макулатуры

Тюменцев призывают поучаствовать в акции "Чистый город" и сдать всю макулатуру, скопившуюся дома, в центр "Дзержинец". Самые активные участники акции будут награждены на фестивале "Планета счастья", который состоится 27 мая на Цветном бульваре. В качестве подарка им вручат саженцы, которые они смогут посадить на своих дачах, во дворах.

Прием макулатуры пройдет с 7 по 22 мая по адресу: ул. Ватутина, д.6. Всю дополнительную информацию можно узнать по телефону 68-41-22.