Тюменцы за две недели собрали для переработки 73 тонны макулатуры

Участники акции "Бум Батл" в Тюменской области за две недели собрали и сдали на переработку 72 860 кг макулатуры и своей активностью вывели регион в топ-10 по результативности.

Акция проходила по всей России с 5 по 20 декабря по инициативе АНО "Национальные приоритеты" при поддержке Минприроды России, Минпросвещения России, Минобрнауки России в рамках национального проекта "Экология". В этом году к участию были приглашены не только школьники, но и студенты вузов и техникумов, сотрудники крупных компаний и промышленных предприятий.

В рамках всероссийской акции по организации вывоза макулатуры активное участие приняло ООО "Тюменское экологическое объединение", сообщили в департаменте недропользования и экологии Тюменской области.