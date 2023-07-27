В Тюмени пройдёт массовый сбор макулатуры и книгообменник

Массовый сбор макулатуры в Тюмени решили провести 29 июля. "Бумажный" день традиционно состоится в рамках федеральной акции "Особенности национальной уборки", к которой присоединилась Тюменская область, сообщает администрация города.

Экодома "Гудвин", "Центральный" и "Сити Молл" не только подготовились к массовому сбору макулатуры, но и ждут тюменцев с оригинальными идеями по применению бумажных и картонных отходов в обиходе. К обсуждению принимается всё, что даст этим видам вторсырья вторую жизнь: от секретов советских домохозяек или дачников до лайфхаков юных изобретателей и художников.

"Также не забывайте, что макулатура бывает разной. С точки зрения экологичного образа жизни, переработка – это, иногда, вовсе не лучшее решение. Поэтому во всех экодомах гостей ждёт бесплатный книгообменник – отличный способ подарить ненужным книгам новый дом и найти что-то интересное для себя", – отметили в управлении по связям с общественностью ООО "ТЭО".