Тюменцам предлагают экологично избавиться от макулатуры

Началась Всероссийская акция по сбору макулатуры "Бумбатл", она направлена на вовлечение молодого поколения в культуру осознанного потребления, в том числе через раздельный сбор отходов.

Жители Тюменской области тоже смогут принять участие в событии и помочь собрать ненужную макулатуру. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф. При регистрации нужно указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, затем выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема и отнести бумагу туда.

Помимо сбора макулатуры также запланировано проведение в школах и ВУЗах экоуроков и лекций по теме раздельного сбора отходов и переработки, экскурсии на заводы по переработке макулатуры, а также в "зелёные" офисы компаний.

Акция продлится до 15 ноября, после чего будут определены победители среди детских садов, школ, ссузов, ВУЗов и коллективов компаний по количеству собранной макулатуры.