Тюменская филармония дарит слушателям скидки в честь Дня Победы

В преддверии Дня Победы Тюменская филармония объявила акцию: с 7 по 9 мая при покупке двух и более билетов на любой из девяти майских концертов слушатели получают скидку 45% на каждый билет, сообщили в пресс-службе губернатора.

Акцию начнет 11 мая концерт Государственного академического симфонического оркестра России имени Е. Ф. Светланова в концертном зале им. Ю. Гуляева. Продолжит - гала-концерт победителей I областного конкурса "Солист оркестра". 12 мая в нем примут участие Тюменский филармонический оркестр и финалисты конкурса – тюменские студенты и учащиеся детских школ искусств.

Концерты будут идти практически ежедневно 13 мая - "королевский дуэт" - орган и труба. В полдень 14 мая Тюменский филармонический оркестр и мастер художественного слова Павел Любимцев представят для детей и их родителей сказку Петра Ершова "Конёк-горбунок".

В филармонии также прозвучат популярные произведения И.С. Баха, которые 17 мая представят оркестр "Камерата Сибири" и Хоровая капелла Тюменской филармонии; лауреат международных конкурсов Мария Блажевич выступит с программой "Орган танцует" 20 мая; Тюменский филармонический оркестр и А. Гиндин (фортепиано) 21 мая исполнят произведения Сергея Рахманинова.

28 мая в вечернем джазовом концерте выступят Тюменский филармонический оркестр, пианист Даниил Крамер и скрипач Тим Клипхаус (Нидерланды). Заключительным концертом месяца и акции станет концерт оркестра "Камерата Сибири", в котором прозвучит музыка Дмитрия Шостаковича.