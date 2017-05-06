Тюменские фанаты Гарри Поттера соберутся на чаепитие

Международный день Гарри Поттера отметят в Тюмени поклонники известного персонажа. Клуб любителей произведений об этом герое Green Flame приглашает на встречу, которая пройдет в коворкинге "Моя территория" 7 мая с 17:00 до 20:00.

На встречу ждут всех желающих, но старше 18 лет. Клуб любителей Гарри Поттера Green Flame – это место, где поклонники столь масштабной и популярной вселенной Гарри Поттера могут встретить своих единомышленников, весело провести время в дружеской обстановке и побыть в компании тех, кто понимает их с полуслова. Кроме тематических конкурсов гостей ждут игры, обсуждения и, конечно же, чаепитие, пишет "AиФ в Зaпадной Cибири".

"Обязательно будет торт в честь прошедшего дня рождения клуба – ему в апреле исполнилось три года. Мы проведем традиционные конкурсы вроде черного квадрата (нужно будет назвать, что спрятано на кадре), конкурс на знание цитат и фактов, на неинтересный пересказ фильмов с актерами мира Гарри Поттера", – рассказал руководитель клуба Кирилл Дорошев.