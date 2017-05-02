"Преображение" на "ТопТюмень": бьюти-эксперт расскажет, как бороться с вросшими волосами

Проблема вросших волос станет темой третьего выпуска проекта "Преображение" на площадке тюменского сообщества "ТопТюмень". В четверг, 4 мая, с 19:00 до 20:00 мастер по сахарной депиляции компании "Pandhy’s", спа-специалист Татьяна Морозова ответит на все вопросы пользователей в формате живой беседы.

"Врастание волосков приводит к дискомфорту и эстетическому дефекту, а также может стать причиной более серьезного воспаления. Мы поговорим о том, каковы причины этой проблемы и как устранить неприятный процесс", — рассказала эксперт.

Беседа открыта для всех желающих. Для участия достаточно задавать интересующие вопросы по теме в комментариях под соответствующим постом. Также оставить вопрос можно и анонимно, отправив его в сообщения паблику "ТопТюмень" https://vk.com/toptyum. В таком случае ваше обращение будет опубликовано от имени группы.

В предыдущих выпусках проекта "Преображение" Татьяна Морозова отвечала на вопросы тюменцев, связанные с подготовкой кожи к летнему сезону и сахарным спа-уходом за лицом.