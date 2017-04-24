"ТопТюмень" продолжает "Преображение": эксперт расскажет о "сахарном" уходе за лицом

Популярный тюменский паблик "ТопТюмень" продолжает проект "Преображение", посвященный подготовке кожи к летнему сезону, уходу за своим здоровьем и раскрытию секретов красоты. Следующая встреча будет посвящена шугарингу лица.

В рамках проекта на странице сообщества "ТопТюмень" в социальной сети "ВКонтакте" каждый четверг с 19:10 мастер по сахарной депиляции компании "Pandhy’s", спа-специалист Татьяна Морозова отвечает на вопросы заботящихся о красоте и здоровье тюменцев в режиме реального времени. Эксперт с радостью откроет секреты правильного ухода за собой как женщинам, так и мужчинам.

Предыдущая виртуальная встреча была посвящена подготовке кожи к летнему сезону. С результатами своеобразной онлайн-конференции можно ознакомиться здесь (http://toptyumen.ru/2017/04/21/26105).

Второй выпуск будет посвящен сахарному спа-уходу за лицом. В чем польза данной процедуры, всем ли она подходит, каких результатов вы достигните? Ответы на эти и другие вопросы можно узнать в течение часа живого общения с Татьяной Морозовой в ближайший четверг, 27 апреля, с 19:10 в сообществе "ТопТюмени" во "ВКонтакте".

Беседа открыта для всех желающих. Для участия достаточно задавать интересующие вопросы по теме в комментариях под соответствующим постом. Также оставить вопрос можно и анонимно, отправив его в сообщения паблику "ТопТюмень". В таком случае ваше обращение будет опубликовано от имени группы.