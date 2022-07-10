Ромашка обеспечит здоровье и красоту тюменцам

Полезные свойства ромашки отнюдь не скромные: это мощное лекарственное растение, силу которого признает даже официальная медицина. Врачи часто назначают ромашковый чай при проблемах с пищеварением и сном, а также для лечения простуд.

– Рекомендую использовать эфирное масло ромашки для разглаживания морщин, легкого отбеливания, снятия раздражения при сухости кожи, лечения акне. Оно помогает при лопнувших сосудах на щеках, правда, решение этой проблемы требует длительного времени, – рассказала изданию "Тюменская область сегодня" врач-ароматерапевт Лариса Кузьминых.

Замечено, что аромат ромашки помогает облегчить депрессию, утоляет чувство печали, разочарования, вялости. Он вызывает улыбку, дарит радость и счастье.

Для приготовления ромашкового настоя берут одну столовую ложку соцветий, заливают стаканом кипятка и настаивают полчаса. Пьют по полстакана два раза в день при проблемах с ЖКТ.



Ромашку можно использовать и в качестве ополаскивателя для волос. Он уменьшит перхоть и улучшит рост волос. В литр закипевшей воды поэтапно засыпьте по 10 граммов высушенных соцветий ромашки, шалфея и крапивы. Через час процедить и ополоснуть волосы после мытья.