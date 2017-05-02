Топ мероприятий в Тюмени на 2–7 мая: подготовка ко Дню Победы, "Руки Вверх" и спектакли каждый день

Первая неделя мая будет традиционно предпраздничной, а это значит, что в Тюмени пройдет множество мероприятий, приуроченных к приближающемуся Дню Победы. Кроме того, состоится концерт легендарной группы "Руки Вверх". А каждый день на выбор – разные спектакли от местных артистов – от искрометных комедий до трагедий и драм. Проект "Афиша Тюмени" поможет составить культурное расписание.

В начале недели в Fabric bar стартовал норвежский кинофестиваль Troms International Film Festival. В программе – 6 фильмов, рассматривающих эмоции и переживания человека в эпоху меняющегося постиндустриального мира – от сказок о море и разборок односельчан до терзаний молодых и самоуверенных горожан. Посмотреть интересное кино с севера можно до 4 мая в 20:00. Цена билета 200-300 рублей.

В Тюменском драмтеатре пройдет показ спектакля "Соло для часов с боем". В маленькой квартирке старого пенсионера Абеля, в которой он живет с внуком, по пятницам собираются его друзья, такие же старики, как и гостеприимный хозяин. Все его гости живут в доме престарелых, но дружно делают вид, что у каждого своя наполненная событиями и близкими людьми жизнь. Начало в 19:00, билеты от 200 до 600 рублей.

Сегодня вечером открывает свой сезон искристый "Набережник". На Набережной Туры близ Памятника Берингу в 19:30 соберется творческая молодежь: любой желающий сможет исполнить песни, сыграть на музыкальных инструментах или просто послушать музыку. Участие бесплатно для всех.

В среду в 11:00 и 13:00 юные тюменцы и их родители могут посмотреть спектакль "Детство, опаленное войной" — премьеру Тюменского театра кукол. Это спектакль о тех, у кого война украла самую светлую, счастливую пору жизни – детство. Это обращение к современным школьникам: мирное небо – великий подарок вашей жизни, цените его! Показы пройдут также в пятницу, 5 мая, в 10:00 и 12:30, а также 6 мая в 14:00. Цена билета 160–350 рублей. Для зрителей старше 6 лет.

Тюменский драмтеатр в среду вечером приглашает на спектакль "Академия смеха". Остроумная, ироничная, с неожиданным сюжетным ходом комедия о том, как драматург театральной труппы приходит к только что назначенному Цензору при отделе общественной безопасности Токийской полиции, чтобы получить разрешение на постановку новой комедии. Начало в 19:00, билеты от 100 до 600 рублей.

Концерт-медитация "Sätt" начнется 3 мая в 19:00 в студии йоги "Inlakesh". Организаторы обещают исполнение музыки, которая вызывает у слушателей глубокие пространственные ощущения "планетарных образов", "галактических пейзажей", а также стимулирует созерцательные переживания "космического полёта". Вход 600-800 рублей.

В 19:30 в кофейне "М2" состоится открытие выставки акварелей Марии Волынских - художника-акварелиста, студентки Тюменской академии культуры и искусств. Мероприятие пройдёт под музыкальным сопровождением Gypsy Jazz Trio "RoManouche". Вход свободный.

В четверг в драмтеатре показ спектакля "Метод Гренхольма". В международной транснациональной корпорации проходит завершающий этап испытаний на должность топ-менеджера. Из четырех кандидатов останется только один. Каждый из участников готов пройти по головам конкурентов, чтобы заполучить вожделенную работу. Начало в 19:00, билеты 200 – 700 рублей.

4 мая в Тюмени состоится долгожданный юбилейный концерт группы "Руки вверх". Билетов в продаже уже давно не осталось. Но те, кто все же успел их приобрести, отправятся в 20:00 в СК "Центральный", чтобы услышать любимые песни "Малыш", "Крошка моя", "18 мне уже" и другие.

Хореографическая мастерская Александры Балецкой представит 4 мая в 20:00 хореографическую драму "Гроза" по мотивам одноименной пьесы Островского. Показ пройдет в МТЦ "Космос". Это первая хореографическая инсценировка великого классического произведения. Стоимость билетов 300–400 рублей. Повторный показ состоится 5 мая в это же время.

В четверг в кинотеатрах стартуют очередные премьеры. На экраны выходит ожидаемая вторая часть фильма "Стражи Галактики", мелодрама "Любовь и страсть. Далида" и отечественная кинолента "Три дня до весны".

А в 22:00 в баре Mr. Jager начнется мегатусовка, хэдлайнером которой выступит DJ Bobina. Вход свободный для участников встречи в "ВКонтакте".

5 мая в 18.00 на площади Тюменского технопарка прозвенит школьный звонок. Впервые молодые педагоги дадут урок под открытым небом, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне "В шесть часов вечера после войны".

В пятницу драмтеатр приглашает на спектакль "Ромео и Джульетта". Трагедия "Ромео и Джульетта" – это мир любовных переживаний, мир вражды и ненависти, мир дружбы и преданности, полный безудержной игры, иронии, юношеского максимализма и остроты чувств. Мир, созданный много веков назад, но так напоминающий нашу современную жизнь. Начало традиционно в 19:00, стоимость билетов 300-900 рублей.

В театре "Ангажемент" в 19:00 начнется показ сценической композиции "Вино любви" по юмористическим рассказам Аркадия Аверченко. Здесь действуют полукарикатурные персонажи, ситуации доведены до абсурда, а финал абсолютно непредсказуем. Впрочем, все ситуации связаны с любовными сюжетами. Цена билета 400 рублей.

5 и 6 мая в Доме Печати молодежный театр "Ремарка" представит спектакль "Кеды.dreams". Спектакль - манифест сегодняшней молодежи, созданный языком, которым разговариваем мы; про то, как разговаривают с нами; о построении взаимоотношений в обществе. История о том, как живут нынешние молодые люди, а именно, родившиеся в 90-е. На этот раз показы будут особенные: игра в оригинале текста пьесы, без цензуры, присутствует ненормативная лексика. Начало в 19:30. Стоимость билетов 250 рублей.

Субботнее утро Тюменский театр кукол предлагает провести всей семьей. В 10:30 и 12:00 в малом зале спектакль "Как Маша поссорилась с подушкой", в большом зале в 11:00 спектакль "Репка". Кроме того, с 6 мая в театре стартует акция "Прадедушка". Всем дедушкам и бабушкам предоставляются бесплатные пригласительные билеты, при предоставлении копии пенсионного удостоверения в кассу, на спектакль согласно репертуарному плану.

В малом зале Тюменского драмтеатра в 11:00 приготовили спектакль "Фунтик неуловимый". Это Искрометная музыкальная приключенческая комедия для деток с 3 лет. Наличие и стоимость билетов необходимо уточнить в кассе театра.

В театре "Ангажемент" премьерный спектакль для детей от 3 до 7 лет "Бармалей". Сказочная история по одноименному произведению К. Чуковского раскроется для маленького зрителя совсем с другой стороны. В нашей истории родители говорят с детьми на одном языке, вместе отправляются с ними в Африку и спасают доктора Айболита. Повторный показ 7 мая в 11:00. Стоимость одного билета 200 рублей.

В 18:00 "Ангажемент" представит свою версию трагедии "Ромео и Джульетта". Один билет стоит 400 рублей. В Тюменском драмтеатре в это же время показ комедии "Смешные деньги" о скромном бухгалтере по имени Генри Перкинс, который в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег. Билеты от 400 до 1000 рублей.

В молодежном театральном центре КОСМОС в течение двух дней, 6 и 7 мая в 15:00, состоится выставочное мероприятие LOOP (описывать петлю, двигаться по кругу), посвященное теме цикличности жизни и смерти. В выставке примут участие более 30 художников из разных городов России и более 10 музыкантов, в том числе Raumskaya (Москва), Gemy (Санкт - Петербург). Вход 250 рублей.

В клубе "FreeDom" в третий раз пройдет музыкальный фестиваль под названием "Майский праздник хиппи". И, так же как и в прошлом году, на сцене клуба выступят любимые тюменские команды, без которых не обходится ни одна, сколько-нибудь значимая, молодежная "тусовка". Начало в 19:00, билеты по 200 рублей.

В Тюменском цирке 6 и 7 мая продолжит выступать Большой Варшавский цирк с программой "Шоу слонов великанов". Начало представлений в 17:00, стоимость билетов от 700 до 1800 рублей, дети до 5 лет проходят бесплатно в сопровождении взрослых.

В воскресенье в Тюменском театре кукол в 10:30 и в 12:00 показ спектакля "Как на Машу зубки обиделись". В большом зале в 11:00 сказка "Волк и семеро козлят".

7 мая в 14:00 в театре "Ангажемент" премьера спектакля "Музыка ночью", который посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это пьеса о войне, которая ворвалась теплый уютный дом, где люди привыкли дорожить друг другом. Они идут защищать родину, потому что в их семье, семье русского адмирала, по-другому быть не может. Стоимость билета 400 рублей.

В 18:00 здесь же пройдет спектакль-квартирник, посвященный творчеству Владимира Высоцкого. Стоимость билета 500 рублей.

В это время в Тюменском драмтеатре жителей и гостей города ждут на спектакль "Анна Франк". Билет стоит 700 рублей. Действие будет происходить в большом зале, зритель – на сцене.

В 20:00 в Freedom Club концерт Rickey F. Это самый яркий выпускник лиги Fresh Blood, набравший бешеную популярность за короткий промежуток времени и завоевавший любовь почитателей рэп-культуры по всей России. Объехав все главные города России во время совместного с Alphavite турне, амбициозный рэпер готов открыть для себя новые горизонты в рамках нового, уже сольного тура под знаменательным и исполненным дерзости названием "FUTOURIST". Входной билет от 700 рублей.

Полную афишу мероприятий можно найти в сообществах проекта “Афиша Тюмени” – ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.