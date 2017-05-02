Тюменская область готовится к празднованию Дня Победы

Крупные мероприятия в честь 72-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут в Тюмени. 5 мая состоится торжественная церемония открытия памятника актеру Г.И. Дьяконову-Дьяченкову. В этот же день глава региона Владимир Якушев встретится с руководителями областного Советов ветеранов и побывает на праздничном приеме в честь ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В канун 9 мая у трех мемориальных комплексов областной столицы: "Погибшим сотрудникам органов внутренних дел в годы Великой Отечественной войны и в мирное время", "Вечный огонь" и "Память" состоится торжественная церемония возложения цветов, гирлянд и венков.

Уже в утренние часы Дня Победы тюменцы начнут собираться на улицах города, чтобы принять участие в праздничном шествии и прохождении войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа". Тысячи людей пройдут по главной улице Тюмени с портретами своих родственников-фронтовиков в рядах "Бессмертного полка", сообщает пресс-служба главы региона.