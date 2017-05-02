В Затюменском парке пройдет фестиваль средневековой культуры

Фото: "Фестиваль "Pax et bellum" - 2016" / vk.com

В Тюмени пятый фестиваль средневековой культуры "Pax et bellum" пройдет на территории лесопарка "Затюменский" 20 мая. На него съедутся полсотни реконструкторов из ведущих военно-исторических клубов Тюмени, Новосибирска, Тобольска, Ялуторовска и других городов.

"На фестивале тюменцы смогут увидеть средневековый праздник майского дерева. Гости почувствуют дух средневекового города, где их ожидают занимательные мастер-классы, зрелищные боевые схватки, аутентичный театр, веселые исторические танцы, игры, оригинальное музыкальное сопровождение. Желающие смогут попробовать свои силы в стрельбе из лука, примерить на себя старинные доспехи, а также изготовить копию средневековой монеты", — рассказывают в пресс-службе ТюмГУ, организующем фестиваль.

Мероприятие начнется в 13 часов вблизи Центра зимних видов спорта ТюмГУ. Вход свободный, участие в мастер-классах платное.