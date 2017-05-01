Тюменские правоохранители позитивно оценивают результаты ограничения продажи алкоголя

Около 1 млн административных правонарушений выявили правоохранительные службы в Тюменской области в 2016 году, более 50 тыс. из них — в сфере антиалкогольного законодательства. Об этом сообщил начальник управления МВД по Тюменской области Юрий Алтынов.



По его словам, в 2016 году правоохранители взыскали административных штрафов на сумму более 13,5 млн рублей. За неуплату штрафов удалось привлечь к ответственности более 7,7 тыс. граждан. Почти 60% добровольно заплатили штрафы за нарушения антиалкогольного законодательства, мелкое хулиганство и нарушения правил дорожного движения.



Начальник областной полиции отетил, что в целом на результативность этой деятельности полицейских положительно повлияло постановление правительства Тюменской области об ограничении продажи алкоголя в торговых точках региона после 21:00, пишет "Вcлух.ру".

Кроме того, в 2016 году проводилась активная профилактика в сфере декриминализации потребительского рынка. Особое внимание к этому вопросу было приковано в конце года, когда было зарегистрировано массовое отравление концентратом боярышника, а также в преддверии новогодних праздников.