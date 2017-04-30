В Тобольске в День города пройдет свадебный флешмоб

15:19 30 апреля 2017
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
www.nowvid.ru
| Фото: www.nowvid.ru

В Тобольске в День города состоится праздничный флешмоб. По задумке организаторов, супружеские пары исполнят общий свадебный танец на Центральной площади.

Как рассказала председатель комитета загс администрации города Галина Остякова, раньше в День города в парадном шествии принимали участие только невесты, которые шли в колонне в свадебных нарядах. В этом году решили провести флешмоб среди супружеских пар. После массового танца они запустят в небо голубей или символические композиции из воздушных шаров.

Заявки на участие во флешмобе уже подали пять пар молодоженов, всего ожидается, что танцевать будет около 20 пар, пишет ИА "Тюменская линия".

Теги: свадьбы , День города , Тобольск
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2017