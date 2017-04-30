В Тобольске в День города пройдет свадебный флешмоб

В Тобольске в День города состоится праздничный флешмоб. По задумке организаторов, супружеские пары исполнят общий свадебный танец на Центральной площади.

Как рассказала председатель комитета загс администрации города Галина Остякова, раньше в День города в парадном шествии принимали участие только невесты, которые шли в колонне в свадебных нарядах. В этом году решили провести флешмоб среди супружеских пар. После массового танца они запустят в небо голубей или символические композиции из воздушных шаров.

Заявки на участие во флешмобе уже подали пять пар молодоженов, всего ожидается, что танцевать будет около 20 пар, пишет ИА "Тюменская линия".