В Тюмени под открытым небом молодые педагоги проведут урок о войне

Открытый урок "В шесть часов вечера после войны", посвященный 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет 5 мая на площади Тюменского технопарка. Школьный звонок прозвенит ровно в 18:00, и молодые учителя начнут рассказ об основных периодах военной жизни в Тюмени.

Особое внимание будет уделено военному тюменскому детству, школьникам, ушедшим на фронт после выпускного бала. Педагоги вспомнят боевой путь земляков. Кроме того, в рамках урока будет создана атмосфера Победного Мая 1945 года. Прозвучат песни и стихи военных лет в исполнении молодых учителей и ветеранов, пишет "Тюменская oбласть сегодня".

Как рассказала заведующая отделом воспитания и социализации Информационно-методического центра Тюмени Наталья Кузнецова, такой Урок Памяти, проведенный накануне Дня Победы, может стать своеобразной городской традицией. Принять участие в мероприятии могут все желающие. "Это – возможность почтить память тех, кто в суровые годы войны всеми силами и даже ценой жизни приближал Великую Победу", - отметила она.

После урока школьники встретятся с ветеранами и теми, кого война застала в детские годы. Также будет организовано возложение цветов к Вечному огню, братской могиле и мемориалу Памяти.

