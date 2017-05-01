Тюменские семьи приглашают на конкурс-фестиваль "Планета Счастья"

Проявить свой творческий и спортивный потенциал молодые тюменские семьи смогут на ежегодном конкурсе-фестивале "Планета счастья", заявки на участие в котором принимаются до 20 мая.
В этом году конкурс пройдет по пяти номинациям: "Активная семья", "Творческая семья", "Семейное добровольчество", "Спортивная семья", "Лучший социальный проект клубного объединения". Торжественное награждение победителей состоится 27 мая в день подведения итогов фестиваля-конкурса "Планета счастья".
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 68-41-22. А также во встрече социальной сети "Вконтакте".
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