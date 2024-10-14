В Тюменской области началась "Димитриевская суббота"

Областные туры ХХХ Международного молодежного конкурса военно-патриотической песни "Димитриевская суббота" с 14 по 21 октября пройдут в Тюмени, Тобольском, Викуловском районах, Заводоуковском городском округе. Свое тридцатилетие фестиваль отмечает под девизом "За веру, народ и Отечество!".

Первыми на своей земле примут конкурс заводоуковцы. 14 сентября участники встречаются во Дворце культуры. В Тюмени тур пройдет с 16 по 17 октября во Дворце творчества и спорта "Пионер". 18 октября конкурс принимает Викулово. В Тобольском районе тур пройдет 21 октября на базе Малозоркальцевского Дома культуры по адресу: ул. Молодежная, 32. Заявки принимаются до 17 октября на электронную почту: metodisty.mau.trck@mail.ru.