В феврале в Тюмени пройдет бардовский фестиваль

С 21 по 23 февраля состоится "Зимний бардовский фестиваль им. Н.Старченкова". Он пройдет на нескольких площадках: во дворце творчества и спорта "Пионер", мультицентре "Контора пароходства", дворце культуры "Нефтяник".

Свои композиции представят артисты и коллективы не только из Тюмени, но и из Омска, Перми, Новосибирска, Пангоды, Сургута и других городов. Участники делятся по возрастным группам: до и после 18 лет.

Фестиваль включает в себя два тура: творческие мастерские и концерты. Гала-концерт и церемония награждения пройдут 23 февраля.

Прием заявок на участие продлится до 17 февраля. Подать ее можно по адресу: Тюмень, 50 лет Октября, 46 (МАУ "Тюменский городской многопрофильный центр") или на адрес электронной почты: omp_tgmc@bk.ru. Контактный телефон: +7 (3452) 51-79-61, 89222634637, - сообщает Тюменская область сегодня.

– Приходите к нам на концерты. Пойте вместе с нами хорошие песни и, конечно же, участвуйте в конкурсе, – призвал oбладатель Гран-При фестиваля "Петербургский аккорд", дипломант Грушинского фестиваля, лауреат Международных конкурсов по классу рояля и член жюри тюменского "Зимнего бардовского" Иван Ялынский.

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