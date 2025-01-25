В Тюмени пройдет выставка-фестиваль "Живое-зеленое"

В Тюмени стартовал прием заявок на участие в экологической выставке современного искусства. Представить свои работы смогут художники Тюменской области. Заявки принимаются до 30 января в группе "Космос | Молодежный театральный центр" во "ВКонтакте".

Выставка пройдет с 1 по 28 февраля и будет посвящена взаимосвязи человека и природы. Стать участниками могут художники, перформеры и другие создатели. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму.

Работы должны соответствовать теме выставки. Они могут быть выполнены в зеленых тонах и посвящены экологии, лесу и т. д. Приветствуются как живописные и графические произведения, так и арт-объекты и коллажи, созданные из различных материалов.

"Идея проекта возникла из-за нашей обеспокоенности состоянием планеты. Искусство — мощный инструмент для изменения социальных установок и формирования более ответственного и осознанного отношения к природным ресурсам. Художественные произведения способны вызвать сильные эмоции у людей и вдохновить их на позитивные действия", — поделилась Алевтина Юрчак, автор выставки "Живое-зеленое".

Перед началом выставки с участниками будет работать театральный художник Маша Хайбуллина. Она обсудит с ними все технические детали и особенности экспонирования, чтобы у каждого было удобное место для размещения своей работы. Организаторы предоставят все необходимые материалы, - сообщает Мой-портал.ру.