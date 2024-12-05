На пешеходной улице Тюмени разворачивают ковры

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Сибирский фестиваль тюменского ковра в эту субботу разверзнется на улице Дзержинского, гостей зазывают модными показами, инсталляциями, экскурсиями, оживающими цветами и подарками от ковровой фабрики.

О том, что нового готовят организаторы, чем они удивят гостей фестиваля в этот раз, рассказали генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев и режиссер фестиваля Полина Захарова на пресс-конференции 4 декабря.

По словам Алексея Краева, в регионе всплеск интереса к тюменскому ковру. И это не только увеличение объемов производства и продаж:

Люди прониклись идеей нашего культурного кода и хотят видеть его в разных проявлениях, в повседневности. Ковер тесно вплетается в культурную и экономическую составляющую жизни Тюменской области, проявляется в гастрономии, моде, архитектуре, ландшафтном дизайне. Все это многообразие вы сможете увидеть на фестивале.

В этом году мероприятие посвящено 300-летию тюменского ковра. Окунуться в историю этого вида промысла помогут ямщик и баянист: с санями, старинным самоваром и душистым согревающим чаем они будут ждать горожан с 14:30 на улице Республики.

"Будут работать интерактивные зоны "Тюмень ямщицкая", "Тюмень ярмарочная" "Тюмень выставочная". На первой площадке мы погрузим гостей в историю создания ковра. На "Тюмени ярмарочной" разыграем сцены с торговцем и тюменским купцом Чукмалдиным, с вовлечением зрителей. А на третьей расскажем, например, про Василису Викулову, которая в 1900 году взяла Гран-при на всемирной выставке в Париже и покажем ковер, который соткан 50 тюменками, в том числе, потомственной ковровщицей Натальей Денисовой. Завершится экскурсия у сцены перформансом "Чудо рождения ковра", где он буквально оживёт на ткацком стане", - рассказала Полина Захарова.

Открытие Сибирского фестиваля тюменского ковра начнется в 15 часов. Помимо песен, плясок, народных гуляний, фольклорных и современных творческих номеров для гостей готовят три модных показа от тюменских дизайнеров. Это Ирина Смердова и ее бренд "Твид и Ко", Диана Шимановская, которая использует элементы тюменского ковра в вязанных изделиях, Анна Овеян и Мария Лямзина, создающие кожаные изделия с изображениями ковра.

Как и в прошлом году, будет работать фотоинсталляция с "ожившими" цветами из ковра. Запланирована конкурсная программа от ведущего с розыгрышами подарков от Сибирской ковровой фабрики. Помимо этого, все желающие смогут посмотреть и потрогать тюменский ковер, поучаствовать в его создании, приобрести продукцию, связанную с этим изделием.

"Мы хотим привлечь семейную аудиторию, чтобы приходили люди разных поколений, с детьми. За тюменским ковроткачеством стоит большой труд и много семейных историй. Хочется, чтобы тюменцы задумались: "А что у них есть ценного в семьях?". Хотим заложить самые добрые семейные ценности", - подытожила Полина Захарова.