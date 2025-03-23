Всероссийский фестиваль #ЛЮДИКАКЛЮДИ проведут в "Роднике"

В 70 регионах страны стартует ежегодный Всероссийский инклюзивный фестиваль #ЛюдиКакЛюди. Он пройдет в рамках недели распространения информации об аутизме.

2 апреля в 10 часов двери Центра открываются для всех желающих. Фестиваль объединяет профессионалов из разных сфер: специалистов по реабилитации, педагогов, представителей некоммерческих организаций, семей, воспитывающих детей с РАС, и просто неравнодушных к проблемам людей с аутизмом граждан.

Фестиваль проводится в России с 2017 года. В его программе много мероприятий: выставка организаций, работающих с детьми с расстройствами аутистического спектра, творческие мастер-классы, игровые площадки и т. д.

Организатором региональной площадки Всероссийского инклюзивного фестиваля #ЛюдиКакЛюди выступает "Центр комплексной реабилитации "Родник" при поддержке Департамента социального развития Тюменской области. Генеральный партнер фестиваля – Благотворительный фонд Сбербанка "Вклад в будущее".

"В этом году мы решили стать региональной площадкой Всероссийского фестиваля, чтобы создать особую атмосферу диалога и творчества, где люди с особенностями развития будут находиться на своей территории, открыто выражать себя и находить опору в сообществе". — комментирует предстоящее событие руководитель "Центра комплексной реабилитации "Родник" Елена Шмакова.

По материалам ЦКР "Родник" (г. Тюмень).