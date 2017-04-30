Тюменские старшеклассники повстречаются с профессионалами своего дела

Встречи тюменских старшеклассников с ведущими специалистами местных компаний и предприятий пройдут в рамках интерактивной образовательной программы ProfBox. Это поможет будущим выпускникам определиться с собственными профессиональными предпочтениями.

Как рассказал заместитель руководителя Института неформального образования Дмитрий Васильев, основная цель программы – помочь старшеклассникам осознать собственные сильные стороны, примерить на себя разные профессиональные роли и узнать больше о разных специальностях, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Мы хотим дать подросткам возможность увидеть представителей реальных тюменских профессий, послушать истории их профессионального становления, задать интересующие вопросы", - отметил он.

Всего планируется организовать три встречи. Специалистов будут приглашать, основываясь на типологию профессий Евгения Климова: первое мероприятие будет посвящено профессии по типу "человек – природа" и "человек – художественный образ", затем "человек – человек", в завершение школьники познакомятся со специалистом, которого можно отнести к типу "человек – знаковая система" и "человек – техника".