Тюменские старшеклассники повстречаются с профессионалами своего дела

09:29 30 апреля 2017
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osipovosch.ru
| Фото: osipovosch.ru

Встречи тюменских старшеклассников с ведущими специалистами местных компаний и предприятий пройдут в рамках интерактивной образовательной программы ProfBox. Это поможет будущим выпускникам определиться с собственными профессиональными предпочтениями.

Как рассказал заместитель руководителя Института неформального образования Дмитрий Васильев, основная цель программы – помочь старшеклассникам осознать собственные сильные стороны, примерить на себя разные профессиональные роли и узнать больше о разных специальностях, пишут "Аргумeнты и факты в Западной Сибири".

Мы хотим дать подросткам возможность увидеть представителей реальных тюменских профессий, послушать истории их профессионального становления, задать интересующие вопросы", - отметил он.

Всего планируется организовать три встречи. Специалистов будут приглашать, основываясь на типологию профессий Евгения Климова: первое мероприятие будет посвящено профессии по типу "человек – природа" и "человек – художественный образ", затем "человек – человек", в завершение школьники познакомятся со специалистом, которого можно отнести к типу "человек – знаковая система" и "человек – техника".

Теги: профессии , старшеклассники , школьники , профориентация
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