В Тюмени проходит конкурс на лучший казачий класс Урала

Тюменский оздоровительно-образовательный центр "Витязь" принимает VI ежегодный смотр-конкурс "Лучший казачий кадетский класс УрФО", в котором участвуют 120 юных казаков от 14 до 17 лет.

Ребята представляют шесть регионов. В рамках мероприятия в течение трех дней — с 27 по 29 апреля — команды состязаются в семи конкурсных испытаниях: строевой подготовке, проверке знаний военной истории и традиций казачества, в конкурсе казачьей песни, военизированной командной эстафете, атлетическом многоборье и соревнованиях по военно-прикладным видам спорта, пишет "Вслyх.рy".

Команда-победитель молодежного казачьего первенства станет обладателем переходящего Кубка полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе.

Конкурс на звание лучшего казачьего кадетского класса проходит в Уральском федеральном округе с 2012 года. Учредителем является Окружная комиссия совета при президенте России по делам казачества. В 2017 году организаторами мероприятия выступили правительство Тюменской области и Южно-Тобольское отдельское казачье общество.