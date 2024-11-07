Тюменским казакам передадут копии флагов Архангела Михаила

Архивное фото ТГКО

8 ноября в 10:00, в День Сибири, около памятника казакам-первопроходцам Сибири (в сквере "Казачьи луга") состоится торжественная церемония передачи тюменским казакам точных копий флагов с изображением Архангела Михаила, с которыми русские воины пришли в Сибирь и начали осваивать ее мирным путем.

Как сообщили в пресс-службе Тюменского городского казачьего общества, в церемонии передачи флагов запланировано участие представителя "Сибинтела" Марка Добрянского, атаманв Отдельского казачьего общества Тюменской области Сибирского войскового казачьего общества Николая Белослудцева, окормляющего Отдельское казачье общество Тюменской области иерея Владимира Язова, депутатов областной и городской дум.

В ходе мероприятия состоятся чин прибивки флага к древку, митинг по случаю празднования Дня Сибири, а также возложение цветов к памятнику и молебен.

Празднование Дня Сибири берет свое начало почти 500 лет назад, при этом как официальная дата он сформировался относительно недавно – в конце XIX века. Отмечают этот день ежегодно в начале ноября, а основные торжества традиционно проходят в крупных городах Сибири. 2024 год не станет исключением: празднование состоится в Красноярске, Омске, Новосибирске и Тюмени.