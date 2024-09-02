На ялуторовском аэродроме проведут казачий фестиваль

В Ялуторовске 14-15 сентября на аэродроме "Пустошкино" впервые пройдёт фестиваль казачьей культуры "Батькина каша". Гости фестиваля смогут посмотреть на казачьи состязания, посетить мастер-классы и стать участниками посиделок с песнями.

Фестиваль станет настоящим праздником, объединяющим людей всех возрастов и интересов, подарит незабываемые впечатления и радость общения с культурным наследием наших предков, сообщает депкультуры ТО.

Изюминкой фестиваля станет обряд освобождения дочерей от тяжкой доли. Мать с дочерью сварят кашу, приправленную солью, перцем и горчицей, которую, не морщась, должен съесть отец. Считается, что таким образом он принимает на себя все тяготы и горечь жизни дочери, чтобы ее жизнь была легче и спокойнее, чем у матери.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.