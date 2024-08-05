Казачий "Благовест" собрал в Вагае гостей из восьми регионов

Ежегодно в начале августа в Тюменской области проходят Дни памяти Ермака и областной фестиваль казачьей культуры "Благовест".
В этом году мероприятия объединили казаков Тюменской, Омской, Томской, Кемеровской, Новосибирской областей, Алтайского края, Республики Алтай, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области
Со 2 по 4 августа в Вагайском районе казаки соревновались в рубке шашкой и русской игре в мяч "кила", проводили мастер-классы по изготовлению окопных свечей и маскировочных сетей. Казачьи творческие коллективы и солисты выступили с концертными номерами на главной сцене. Делегации казачьих обществ приняли участие в конкурсе традиционных казачьих жилищ - куреней, а также по приготовлению старинного казачьего блюда - кулеш.
Праздник завершился традиционным крестным ходом на холм Ермака, где казаки почтили память первого атамана Сибири Ермака Тимофеевича и его сотоварищей. Митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий провел заупокойную литию по убиенным воинам дружины и обряд освещения оружия.
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