Стефан Линзлер: ФЦН в Тюмени превосходит уровень немецких клиник

Старший нейрохирург отделения нейрохирургии клиники Саарского университета (Германия) Стефан Линзлер провел международную конференцию с мастер-классом "Эндоскопические технологии в интерламинарной хирургии позвоночника" на базе Федерального центра нейрохирургии в Тюмени 27–28 апреля.

Немецкий врач впервые побывал в Сибири и оказался под приятным впечатлением от увиденного. "Меня поразило, как организована работа нейрохирургического центра в Тюмени, а оборудование здесь даже лучше, чем у нас в Германии, я получил прекрасный опыт. Сам город тоже понравился: я видел набережную, мамонта в музее и православную церковь. Было очень интересно посмотреть, как здесь живут люди", — рассказал он.

На родине Стефан Линзлер специализируется на эндоскопической нейрохирургии позвоночника и основания черепа. В Тюмень он приехал, чтобы научить российских специалистов использовать в работе малоинвазивные эндоскопические методы, благодаря которым пациентам требуется меньше времени на восстановление после операции.

"Это современная и продуктивная методика, за которой стоит будущее. Надеюсь, что используя знания, полученные здесь, нам удастся увеличить поток пациентов в связи с их быстрой выпиской после малоинвазивного вмешательства, и мы сможем помочь большему числу людей", — подчеркнул участник конференции из курганского центра Илизарова Сергей Алексеев.

Как отметила врач-нейрохирург из Москвы Ольга Седакова, которая уже не в первый раз участвует в организованных на базе учреждения конференциях, в Тюмени подобные мероприятия проводятся на очень высоком уровне, не уступая тем, что проходят в Москве, Санкт-Петербурге или Казани.

Отметим, что в первый день конференции Стефан Линзлер провел лекцию о хирургическом лечении стеноза позвоночника и эндоскопическом лечении грыжи межпозвоночного диска, а затем — мастер-класс живой хирургии с 3D-трансляцией из операционной.

Немецкий эксперт также презентовал участникам возможности технологии EasyGo (Storz), а Альберт Суфианов рассказал, как эта технология применяется в Федеральном центре нейрохирургии. Полученные знания специалисты из Барнаула, Москвы, Перми и Кургана смогли закрепить на кадаверном мастер-классе. По завершении обучения участникам выдали сертификаты.

"Сегодня медицина ставит перед нами глобальную задачу — помочь человеку в борьбе с болезнью, минимально вмешиваясь в его организм. Малоинвазивные технологии развиваются в разных отраслях, а в нейрохирургии они особенно актуальны, это можно увидеть на примере нашего центра и зарубежных клиник, где подобные методы уже активно используются на протяжении последних лет. Уверен, что слушатели прошедшей конференции получили большой опыт и смогут внедрять новшества на местах", — подытожил главный врач ФЦН в Тюмени, профессор Альберт Суфианов.

Организаторами курса выступила РОО "Ассоциация нейрохирургов Тюменской области" при поддержке кафедры нейрохирургии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.