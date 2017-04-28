В 2016 году тюменская прокуратура выявила 4,8 тысячи коррупционных нарушений

В Тюмени об итогах работы по противодействию коррупции в ходе интернет-конференции рассказал Альберт Новопашин, начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства региональной прокуратуры.

В 2016 году 4,8 тысяч коррупционных нарушений было пресечено на различных уровнях власти и в государственных и муниципальных учреждениях. Как уточнил Новопашин, здесь учитываются не только преступления, но и административные правонарушения, нарушения закона о противодействии коррупции.

"Наибольшее число коррупционных проявлений — это сфера земельных отношений, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, образования, деятельности, связанной с распределением и расходованием бюджетных средств. Именно в данных сферах у нас были громкие уголовные дела о коррупции", — отметил он.

Так, к шести годам колонии и крупному штрафу в прошлом году приговорили бывшего заместителя начальника полиции УМВД России по Тюмени Вячеслава Гаспарова, получавшего взятки от предпринимателей.

В апреле прошлого года бывший директор ГАУК ТО ДК "Нефтяник" Елена Наймушина и ее бывший заместитель Илья Соловьев были осуждены за хищение из бюджета более 39,5 миллионов рублей при закупке из-за рубежа светодиодного оборудования для дворца культуры "Нефтяник".

За превышение должностных полномочий и мошенничество с землей с ущербом в более чем 6 миллионов рублей два года колонии получил бывший глава администрации Переваловского МО Эдуард Егунов.

Привлечен к уголовной ответственности и уже в 2017 году осужден за злоупотребления с муниципальной квартирой бывший глава администрации Уватского района Александр Тулупов.

"Если мы говорим о победе над коррупцией, то нельзя ограничиваться тем, что есть уполномоченные на это органы, и вот пусть они и занимаются своей работой. Каждый человек и все наше общество должно прийти к единственному правильному выводу о вреде этих проявлений", — отметил Новопашин.