Экс-главу Уватского района будут судить за злоупотребление полномочиями и семь патронов

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Уватского района Александра Тулупова. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном хранении боеприпасов.

Как следует из материалов дела, в апреле 2014 года Тулупов, являясь директором районного физкультурно-оздоровительного комплекса, "трудоустроил" инженером по охране труда взрослого пасынка своего знакомого. С апреля 2014 года по январь 2015 года на зарплату фиктивного работника потрачено более 158 тыс. рублей. При этом мужчина постоянно жил и работал в Тюмени. В мае 2014 года администрация Уватского района по ходатайству Тулупова предоставила инженеру трехкомнатную служебную квартиру в райцентре. После назначения главой, подозреваемый в феврале 2015 года незаконно разрешил приватизировать жилплощадь - в апреле жилье стоимостью более миллиона рублей передано в собственность "работника" и членов его семьи.

Противоправные действия чиновника выявлены управлением по борьбе с экономическими преступлениями и противодействием коррупции (УЭП и ПК) УМВД России по Тюменской области. 25 февраля 2016 года органами следственного комитета возбуждено уголовное дело.

1 марта 2016 года при обыске квартиры подозреваемого были обнаружены и изъяты семь револьверных патронов калибра 7,62х38R мм образца 1985 года, предназначенные для стрельбы из револьверов "Наган" и "Pieper", в связи с чем возбуждено еще одно уголовное дело. Впоследствии дела были соединены в одно производство.

В ходе следствия Тулупов признал свою вину. Как сообщает прокуратура Тюменской области, обвинительное заключение по данному делу утверждено, материалы дела переданы в Уватский районный суд для рассмотрения по существу.