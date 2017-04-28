Тюменские эксперты об испытаниях теплосетей: используемый метод закреплен федеральными нормативами

С окончательным сходом снега с улиц Тюмени появились новые проблемы и заботы. Те, кто парковал автомобили в неположенных местах зимой, продолжают делать это и сейчас, но уже более заметно и нагло. А для теплосетевых компаний пришла пора проверки коммуникаций, что вылилось в жуткие аварии по всему городу. Это и многое другое обсудили участники Клуба экспертов Тюменской области.

Участник Клуба Сергей Молодкин поднял проблему нерадивых водителей, паркующихся во дворах жилых домов прямо на едва зеленеющих газонах, что, в конечном итоге, портит траву и разносит грязь по всей округе. Пользователь интересуется, как можно наказать не соблюдающего правила тюменца и как избежать таких ситуаций впредь.

Эксперты пришли к мнению, что подобное поведение неприемлемо и достойно порицания вплоть до жалобы через онлайн-сервис на сайте ГИБДД, однако не уверены, предусмотрен ли штраф как наказание за первое подобное правонарушение. Также пользователи отметили, что система жалоб на нарушителей отлажена неидеально и требует от проявляющего гражданскую активность значительных усилий.

"Газон жалко – умирает махом, под окнами весь газон разбили, заставить бы их восстанавливать. А донос… сейчас система не отлажена, (если) номера плохо видны, жалоба не пройдет, надо самому кучу времени потратить на наказание", - пишет Олег Редченко.

"(Штраф) 1500, если не изменяет память", - пишет Ирина Ульянова.

"В прошлом году суд, кажется, признавал неправомерным наказание за стоянку на газоне... Может что-то изменилось", - вспоминает Евгений Лепешкин.

Эксперт Клуба Олег Морозов поднял всколыхнувшую всю Тюмень тему многочисленных коммунальных аварий во время плановой проверки компанией УТСК сетей теплоснабжения. Напомним, в результате произошло как минимум 5 крупных прорывов кипятка: нескольким тюменцам понадобилась медицинская помощь, пострадало имущество горожан, на отдельных участках провалился асфальт.

"Неужели нет иных методов проверки состояния труб? Неужели нельзя сделать это менее болезненно для тюменцев?" - спрашивает Олег Морозов.

По мнению экспертов, в ближайшем будущем ждать перемен, к сожалению, не стоит, так как, во-первых, применяемая процедура проверки труб закреплена в федеральных нормативах, а во-вторых – является самым наглядным и дешевым методом. Впрочем, участники дискуссии отметили, что "обвинять" исключительно метод проверки тоже не стоит – велика вина самих коммунальщиков.

"Думаю, дело тут не в способах проверки, а в пофигизме коммунальщиков, если рвануло рядом с новым домом. Коммуникации в том углу в прошлом году без конца ремонтировали, отключая периодически воду в квартале. Но, видимо, трубы начала восьмидесятых, а то и старше нужно вовремя менять, а не ставить бесконечно заплатки", - пишет Татьяна Боровинская.

По мнению модератора Клуба, сопредседателя регионального штаба ОНФ по Тюменской области Александра Пересторонина, проблемы озвучены серьезные и напрямую касаются качества жизни тюменцев. И решать их надо в комплексе: привлекать ответственные структуры, общественные советы, возможно – прорабатывать новые нормативы и инициировать законопроекты.