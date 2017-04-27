Тюменцев зовут рассекать по набережной на самокатах с вещами из прошлого

В Тюмени экопробег на набережной Туры пройдет в рамках акции "Ночь музеев – 2017" 20 мая.

Тюменцам и гостям города предлагают посоревноваться в скорости на экологичных видах транспорта. Важное условие для участников — наличие каких-либо атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века, в том числе и в оформлении собственного транспорта.

Экопробег пройдет в несколько этапов:

1-й забег в 18:10 — велосипеды;

2-й забег в 18:30 — самокаты,

3-й забег в 19:00 — ролики,

4-й забег в 19:30 — гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса.

Награждение победителей и призеров будет проходить после каждого забега.