Тюменцев зовут рассекать по набережной на самокатах с вещами из прошлого

В Тюмени экопробег на набережной Туры пройдет в рамках акции "Ночь музеев – 2017" 20 мая.
Тюменцам и гостям города предлагают посоревноваться в скорости на экологичных видах транспорта. Важное условие для участников — наличие каких-либо атрибутов, стилизованных под эпоху начала XX века, в том числе и в оформлении собственного транспорта.
Экопробег пройдет в несколько этапов:
1-й забег в 18:10 — велосипеды;
2-й забег в 18:30 — самокаты,
3-й забег в 19:00 — ролики,
4-й забег в 19:30 — гироскутеры, сегвеи, мини-сегвеи, моноколеса.
Награждение победителей и призеров будет проходить после каждого забега.
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