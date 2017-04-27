Общественники проверили соблюдение норм безопасности в учреждениях Тюмени

Представители Общественного совета при УМВД России по городу Тюмени проверили соблюдение норм безопасности в учреждениях города. По итогам рейда общественники выявили недочеты и сформулировали рекомендации по усилению мер безопасности.

Проверка охватила железнодорожный вокзал, торговый центр, школу, офисное здание, в котором расположено множество организаций. Основным экспертом от Общественного совета выступил Виктор Романенко, имеющий многолетний опыт работы в сфере безопасности. По его словам, на тюменском железнодорожном вокзале подход к антитеррористическим мероприятиям носит формальный характер: охрана не обращает внимания на рамки металлоискателей, отсутствуют четкие критерии для проверки посещающих вокзал лиц.

На случай экстренной ситуации открыт лишь один аварийный выход в узком проходе, причем путь к нему не помечен, выход не снабжен светящейся табличкой. В ТЦ за охрану отвечает ЧОП. Сотрудники не вооружены, нет металлоискателей, видеонаблюдение есть, но его никто не контролирует.

Сами охранники подтверждают, что их главная задача - следить, чтобы не случилось ЧП на эскалаторе. В школе имеется отличная техническая оснащенности - камеры, сигнализация, в целом система безопасности. Однако на месте находится лишь один представитель частного охранного предприятия, работающий порой по двое суток без перерыва.

"Очень важно регулярно проводить профилактические осмотры и периодические проверки учреждений на соблюдение норм безопасности и готовности к противодействию различным угрозам, в числе которых – террористические атаки. Недисциплинированность и кивание на "авось" в данном случае неприемлемы. От подхода к вопросам безопасности и соблюдения всех мер и правил может зависеть наша жизнь, здоровье и безопасность людей", - считает председатель Общественного совета при УМВД г. Тюмени, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Тюменской области Александр Пересторонин.

В офисном здании эксперты оценил организацию обеспечения безопасности граждан на "отлично". Охрану здесь осуществляет национальная гвардия, по два вооруженных человека в смену.

Виктор Романенко рекомендовал сотрудникам полиции напомнить охранникам железнодорожного вокзала про нормы программы "Антитеррор", а руководству объекта - дать людям четкие должностные инструкции. Также на вокзале следует проверить поле наблюдения камер, проработать алгоритм осмотра прилегающей территории и контролировать работу на рамке металлоискателя.

"С торговыми центрами сложнее. Хозяева, к примеру, находятся в Москве, а арендаторы помещений отвечают лишь за свои помещения. Поэтому нужно писать соответствующие представления владельцам ТЦ, а также обслуживающим объект ЧОПам", - пояснил эксперт.

В УМВД по городу Тюмени отмечают, что еще одна составляющая безопасности – это бдительность граждан. В последнее время, в связи с терактом в Санкт-Петербурге, тюменцы стали вести себя настороженнее и чаще сообщать в полицию о бесхозных предметах или подозрительных лицах.