В Тюмени блокируют контент на сайтах догхантеров

За прошедший год Калининский районный суд Тюмени удовлетворил несколько заявлений межрайонной природоохранной прокуратуры, касающихся интернет-ресурсов с информацией о способах умерщвления животных.

На пяти сайтах правоохранительные органы обнаружили страницы, посвященные тому, как самостоятельного изготовить отраву для собак.

"Федеральным законом запрещено распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. За жестокое обращение с животными она есть — это статья 245 УК РФ и статья 1.21. Кодекса Тюменской области об административной ответственности. Страницы сайтов с запрещенной информацией включили в реестр доменных имен, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено, и удалены", — пояснили в областной прокуратуре.