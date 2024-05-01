Об особенностях дрессировки щенков рассказала кинолог

Кинолог Елизавета Сафронова рассказала, как правильно подходить к тренировкам, чтобы со временем получить воспитанную собаку.

Занятия лучше начинать сразу, когда щенок окажется у вас. Но это не значит, что нужно монотонно учить двухмесячного малыша командам: это обязательно должны быть игровые, веселые для собаки занятия. Помните, что это еще ребенок, он может (и должен) быть неусидчивым, отвлекаться, все вокруг исследовать. У него будет довольно низкий уровень концентрации внимания.

– Главное, что нужно сделать, пока щенок мал – наладить с ним контакт. Если вы планируете заниматься какими-то спортивными нормативами, не нужно сразу же учить сложные команды. Все равно потом вам придется их, скорее всего, переучивать, потому что у щенка не столько опыта и даже координации движений, чтобы все сделать идеально. Начините с самого простого и веселого. Проводите максимально короткие занятия по несколько минут и помните, что они обязательно должны хорошо "вознаграждаться": игрушкой, лакомством, похвалой. Не надо считать, что щенок обязан сразу же делать все хорошо и правильно, а главное, без всякой мотивации, – отметила Елизавета Сафронова.

По ее словам, существует много подходов к дрессировке собаки. Елизавета выступает за то, чтобы это процесс был сбалансированным: следует подкреплять то, что вам нужно, но в то же время четко давать собаке понять, если она делает что-то неправильно. В воспитании важно придерживаться строгих правил, всегда быть понятным и предсказуемым для щенка. Если нельзя – значит, нельзя всегда. Если вы не хотите, чтобы собака кусочничала и попрошайничала – значит, со стола не даете ничего и никогда, даже по большим праздникам. Помните: определенная модель поведения закрепляется очень быстро. Будьте последовательны и, как бы странно это ни звучало – справедливы, сообщает Тюменская область сегодня.