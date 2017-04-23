Тюменцев просят сообщать о несанкционированных свалках

Сообщить о несанкционированных свалках жители Тюменской области могут на сайте проекта "Карта свалок" Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Чтобы сообщить о нарушении, необходимо в правом верхнем углу выбрать регион, нажать кнопку "Сообщить о нарушении" и заполнить краткую анкету. Следует указать место свалки, приложить фото или видео и указать свои координаты. Активисты ОНФ подготовят обращение в ответственную за участок инстанцию.

В настоящее время в Тюменской области зарегистрированы обращения по поводу восьми несанкционированных свалок.

Как пишет газета "Тюмeнская облaсть сeгодня", многих свалок на карте нет. Например, знаменитой свалки под деревней Санниково в Тобольском районе, которая уже прославилась на всю страну благодаря неравнодушному жителю Айвару Марганову, снявшему видеосюжет о мусоре, который из-за отсутствия баков складируют прямо у реки. Сейчас активист объезжает близлежащие села, которые тоже тонут в мусоре.

Аналогичную проблему подняли в Голышманово журналисты: жители многоквартирного дома на улице Пономарева складывают мусор прямо в дворе. Тут дело оказалось в безответственности самих жильцов: они никак не заключат договор в компанией на вывоз твердых бытовых отходов.

Что касается Тюмени, то жители областного центра могут обратиться на портал "Тюмень – наш дом", чтобы пожаловаться на свалку.