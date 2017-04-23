Тюменский врач Сергей Гольцов выступит на всероссийском фестивале путешествий

Тюменский врач Сергей Гольцов презентует фильм о своем путешествии с командой KON-TIKI II и книгу о пережитом на международном фестивале "Русский путешественник" имени Н.Н. Миклухо-Маклая, который состоится 27-29 апреля в Орле.

Премьерный показ документального фильма "KON-TIKI II: утомленные ветром" о путешествии людей, пересекающих Тихий океан на бальсовых плотах, пройдет при личном участии создателя фильма и участника экспедиции. Также на фестивале будет впервые представлен печатаный вариант воспоминаний тюменского доктора под названием "Путь домой". После презентации книги все желающие смогут пообщаться с автором и взять автограф.

Как утверждает сам путешественник, "Путь домой" - это дневник, русский взгляд на приключение и жизнь участников из разных стран, пересекавших Тихий океан. По мнению Сергея Гольцова, врача и путешественника объединяет природное любопытство, ведь хороший врач учится всю жизнь.

Также участники фестиваля смогут повстречаться с потомками великих путешественников и первооткрывателей - Николая Миклухо-Маклая, Федора Крузенштерна, Георгия Ушакова, Валерия Чкалова и других, пишет "Вcлух.ру".