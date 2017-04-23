Эксперты помогут инициативным тюменцам доработать проекты

Образовательная программа для авторов социальных проектов состоится 29 и 30 апреля в Тюмени в рамках конкурса для молодых и инициативных сообществ "Моя идея". Участвовать могут все желающие.

Мероприятие будет проходить по адресу: ул. Перекопская, 15а, аудитория А. Дёгтева, начало регистрации в 10:00. При этом необязательно посещать оба дня – можно выбрать те мероприятия, которые будут максимально полезными.

Так, 29 апреля состоится "Проектная лаборатория", где можно будет доработать паспорт своего проекта или дополнить его концепцию новыми идеями. Во второй день для социальных проектов устроят краш-тест. Авторам предложат посетить мастер-классы, а затем отрепетировать защиту своего проекта, чтобы получить обратную связь от экспертов. Начало в 11:00, пишет "Мегaтюмень".