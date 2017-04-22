Эксперт рассказала тюменцам, как ухаживать за кожей

На площадке тюменского паблика "ТопТюмень" стартовал проект "Преображение", в рамках которого бьюти-эксперт Татьяна Морозова проводит онлайн-консультации для подписчиков в формате живой беседы.

Первый выпуск проекта был посвящен правильному уходу и подготовке кожи к весенне-летнему сезону, когда она подвергается интенсивному воздействию солнца, воздуха и воды. В течение часа все желающие задавали свои вопросы эксперту и получали на них оперативные ответы.

Подписчики "ТопТюмени" узнали о нюансах депиляции в жаркое время года, об уходе за сухой кожей, о средствах защиты от солнечных лучей. Татьяна Морозова также рассказала, целесообразно ли пользоваться мицеллярной водой и стоит ли прижигать прыщи спиртовыми лосьонами или одеколонами.

Мастер по сахарной депиляции компании "Pandhy's", спа-специалист Татьяна Морозова помогает стать красивее не только женщинам, но и мужчинам. Эксперт утверждает, что представителям сильного пола ежедневный уход за лицом не менее необходим.

"У мужчин, как и у женщин, уход за кожей должен быть ежедневным и состоять из трех этапов: очищение, тонизация и защита. После умывания и энзимного очищения рекомендуется использовать тоник, например с мятным ароматом, а в конце — увлажняющий крем для восстановления", — рассказала она.

Отметим, что проект "Преображение" продолжится. В течение месяца по четвергам в 19.10 Татьяна Морозова будет отвечать на вопросы подписчиков сообщества "ТопТюмень". Следующая беседа будет посвящена сахарному спа-уходу за лицом. Принять участие могут все желающие.