Мост через железнодорожный переезд построят в Ялуторовске

Современный виадук в районе железнодорожного переезда в скором времени появится в Ялуторовске. Это должно улучшить транспортное сообщение в городе и повысить безопасность в районе путей.

Сейчас специалисты разрабатывают для него новую проектно-сметную документацию — прежнюю версию хотят осовременить.

"После того, как завершится работа над проектно-сметной документацией, предстоит подтвердить объем инвестиций через государственную экспертизу. Это немаловажный этап. Далее мы проведем аукцион, на котором определится подрядчик, и начнутся строительные работы" , — рассказал накануне Владимир Якушев.

Построить виадук попросили местные жители.