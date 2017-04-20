Тюмень пробуют мыть с шампунем

Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Новую технологию уборки центральных улиц испытывают в Тюмени. Сегодня участок Перекопской убирали с помощью моющего средства. До этого покрытие проезжей части и автобусный карман почистили вакуумной подметальной техникой.

"Сегодня на одном из участков улично-дорожной сети мы используем шампунь, чтобы посмотреть, как он отмывает дорожную разметку, удаляет битумные и масляные пятна. Мы наносим моющее средство на проезжую часть с помощью высоконапорной рампы, после этого ждем, чтобы реагент смог взаимодействовать с загрязнениями на проезжей части. На это уходит 15–20 минут. Затем смываем обычной водой", — пояснил специалист городского департамента дорожной инфраструктуры Алексей Смышляев.

Как рассказали в тюменской администрации, такую технологию уборки давно применяют в Москве. В Тюмени ее только пробуют, поэтому шампуня отечественного производства закупили немного.

"Если новый способ очистки городских улиц оправдает ожидания, то его будут применять накануне городских массовых мероприятий, чтобы обувь горожан оставалась чистой и дышалось им легче", — отметили там.