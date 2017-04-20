В канун Дня Победы тюменский музей проведет бесплатные экскурсии для горожан

Акцию "Победный рейс" проведет музейный комплекс им. И. Я. Словцова 6 мая, в преддверие Дня Победы.

В этот день в 12:00, 13:00, 14:00 и 16:00 стартуют бесплатные экскурсии на двухэтажном автобусе для горожан и гостей города с рассказом о трудовом подвиге тех, кто работал на 28 эвакуированных в город предприятиях, о тюменских госпиталях для раненых красноармейцев. Во время экскурсии участникам будет предложено исполнить песню "Синий платочек", для этого каждый экскурсант получит письмо-треугольник с текстом песни. Продолжительность экскурсии – 1 час, автобус будет отправляться от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2).

Кроме того, в 12:00 и 13:00 пройдут бесплатные пешеходные экскурсии по Исторической площади "Вечный огонь – вечная память". Экскурсанты познакомятся с мемориалом Победы, историей его возведения, узнают о героических подвигах тюменцев, почтут минутой молчания всех погибших в войне, познакомятся с артиллерийскими орудиями времен Великой Отечественной войны.

Обязательна предварительная запись на экскурсии по телефону: 8 (3452) 45-35-90, сообщили в пресс-службе музея.

В этот же день с 12:00 до 14:00 на площади выставочного проекта "Орудия Великой Отечественной войны" пройдут творческие мастер-классы.