В Тюмени организовали книжный обменник для детей

15-16 апреля в Тюмени в рамках проекта "Страна Конструктория" прошел детский книжный обменник. Тюменцы обменяли хорошие, но ненужные дома книги, на книги нужные и полезные. Организаторы принимали литературу для детей до 12 лет.

"Приятно, что инициатива по обмену книгами, с которой мы выступили 12 лет назад, обрела такую популярность. Сегодня в Тюмени книгообменники действуют не только в библиотеках, но и в торгово-развлекательных центрах, школах и даже в парках. И детские книжки традиционно пользуются большим спросом. Здорово, что в "Конструктории" ребята смогут не только поиграть, но и найти что-нибудь интересненькое для домашнего чтения", – отметила, куратор обменника Алена Бучельникова.

Обмен детскими книгами был организован в рамках регионального проекта "Создавая будущее", координатором которого выступает Елена Кашкарова, депутат Тюменской областной Думы VI созыва и идейный вдохновитель игротеки "Страна Конструктория". Идея приобретает особую актуальность в Год экологии, ведь это еще один способ обратить внимание детей и взрослых на необходимость бережного отношения к книгам, деревьям и природе.

В детском книгообменнике можно было найти не только подержанные, но и новые книги: подборку лучших сказок мира от журналистов газеты "Комсомольская правда в Западной Сибири", книги о Тюмени – от врачей семейной стоматологии "Доктор Альбус", энциклопедии – от Общества бонистов и нумизматов Тюменской области и так далее.

"Для нас это был первый опыт проведения книгообменника, – говорит Елена Кашкарова, – поэтому в "Строймаш" родители с детьми принесли для обмена только 28 книг. Но нам очень понравилась эта идея, поэтому мы с интернет-проектом "Детки" обязательно будем организовывать книгообменники на крупных детских мероприятиях".

Следующий общегородской книжный обменник пройдет в Тюмени 29 апреля (он откроет уже 12-й сезон!) с 12:00 до 15:00 на Малыгина, 51/2.

Специализированный детский книжный обменник будет работать в СК "Строймаш" на VIII чемпионате ползунков , 23 апреля, с 9:30 до 12:00. Затем книгами можно будет обменяться на II областном форуме "Семья", 14 мая, с 10:00 до 15:00 в Тюменском технопарке.