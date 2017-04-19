Концерт симфонического оркестра Мариинского театра посетят больше тысячи тюменцев

Столько билетов было продано на концерт оркестра под руководством маэстро Валерия Гергиева, который состоится в тюменской филармонии в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля 23 апреля.

XVI Московский Пасхальный фестиваль стартовал 16 апреля в Большом зале Московской консерватории. Сразу после шестичасового музыкального марафона в Москве оркестр Мариинского театра и Валерий Гергиев отправились в Казань, а уже в это воскресенье музыканты приедут в наш город. В кассе филармонии осталось всего порядка 50 билетов на это событие.

Оркестр Мариинского театра по достоинству считается одним из лучших симфонических коллективов современности, а имя Валерия Гергиева принадлежит к мировой музыкальной элите. С ним сотрудничают лучшие оркестры и оперные коллективы. Художественные достижения маэстро Гергиева принесли ему многочисленные звания и награды. Дважды лауреат Государственной премии России, Валерий Гергиев шесть раз удостоен национальной театральной премии "Золотая маска" в номинации "Лучший дирижер".

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение" создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник" имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения — Юлия Шакурская.