На дорогах области усилен контроль за соблюдением скоростного режима

Почти 50 новых комплексов измерения скорости транспорта установили на аварийно-опасных участках дорог Тюменской области.

По данным центра автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД, комплексы "КРИС-П" на минувшей неделе появились в Тюмени, Тобольске, Увате и Ишиме.

В областной столице установлены 20 новых комплексов, в том числе по улице Западносибирской в районе дома 37, по улице 50 лет ВЛКСМ, дом 86, но большая часть - на трассах. В Тобольске на различных участках трассы "Тюмень – Ханты-Мансийск" установили 6 комплексов, в Увате – 4. В Ишиме контроль за соблюдением скоростного режима усилили на участке 263-269 км автодороги "Тюмень – Омск" и 22-28 км дороги "Ишим – граница Казахстана".

При установке приборов специалисты учитывали особенности рельефа местности и другие факторы, влияющие на безопасность участников дорожного движения. Использование комплексов "КРИС-П" не допускается в местах, где ограничения движения установлены временными дорожными знаками.