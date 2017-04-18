Тюменцам предлагают почтить память жертв ВОВ минутой памяти

С инициативой провести в Тюмени акцию "Минута Памяти" выступил сопредседатель Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

Он предлагает 22 июня, в День Памяти и скорби, на 12 перекрестках по улице Республики с 11:59 до 12:01 остановить движение транспорта. В 12:00 включится звуковое оповещение (сирена) на 60 секунд, в течение которых каждый сможет почтить память участников и жертв Великой Отечественной войны.

Жителей областной столицы просят высказать свое мнение об акции "Минута Памяти". Выразить его можно в голосовании на портале "Я решаю!".