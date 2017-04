Топ мероприятий в Тюмени на 17-23 апреля: мистер Кредо, Агутин и Московский Пасхальный фестиваль

Предстоящая неделя подарит тюменцам и гостям город множество концертов и театральных показов. Выбрать есть из чего: здесь и классика, и популярные артисты эстрады, и известные молодежные коллективы и исполнители, в пятницу в библиотеках региона пройдет акция "Библионочь", а в конце недели состоится грандиозный концерт в рамках Московского Пасхального фестиваля. Предлагаем выбрать мероприятие по душе вместе с проектом "Афиша Тюмени".

В понедельник театр "Солнце Сибири" приглашает на спектакль "Победила я", перед зрителями на сцене Дома Печати (ул. Осипенко, 81) выступит новый актерский состав. Это социальный спектакль по одноименной пьесе Ярославы Пулинович. Ставшая уже культовой, пьеса за несколько лет облетела весь мир и даже докатилась до Бродвея. Начало в 19:00. Стоимость билета – 350 рублей. А для тех, кто не успеет отложить все свои дела в первый рабочий день недели, артисты повторят показ в воскресенье, 23 апреля, в 17:00.

18 апреля любителей классической музыки приглашают в Тюменскую филармонию, где вместе с Тюменским филармоническим оркестром сыграет трио – Алёна Баева (скрипка), Александр Бузлов (виолончель), Вадим Холоденко (фортепиано). В первом отделении концерта прозвучит Бетховен, второе отделение приурочено к 135-летию со дня рождения великого композитора Игоря Стравинского. Начало в 19:00, билеты от 600 до 1500 рублей.

В среду тюменцев ждут в ресторане "Максимилианс", чтобы спеть "Долина, чудная долина" и другие хиты вместе с легендарным Mr. Credo. Самый таинственный персонаж отечественной поп-эстрады — с давно любимыми и новыми композициями выступит с концертом, который стартует в 20:00. Билеты от 1200 до 2800 рублей, возрастное ограничение 18+.

В Тюменской филармонии в 19:00 начнется концерт Тюменской хоровой капеллы под началом нового художественного руководителя Альберта Мишина. В органном зале коллектив выступит с программой "С любовью к опере…". Билет – 200 рублей.

А в Freedom Club в этот день стартует “ZЕЛЕНЬ-2017″ – ежегодный фестиваль молодых и талантливых коллективов. Начало в 19:00. Фестиваль продолжится до 26 февраля, а его лауреаты получат замечательную возможность стать резидентами клуба FREEDOM и успешно развиваться в музыкальной сфере нашего города. Отборочные концерты будут проходить по средам, вход свободный.

В органном зале Тюменской филармонии в 19:00 выступит Александра Вайдлих из Швейцарии. Она исполнит произведения Моцарта, Баха, Брамса и другие. Стоимость билетов 700 – 800 рублей.

В большом зале состоится долгожданный концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. Зрителей ждут и танцевальные хиты дискотек в модном электронном звучании, и "живая" музыка в сопровождении группы "Эсперанто" – одного из лучших коллективов страны. А шоу-балет Анжелики Варум "Лебеди Фанк", мейнстрим современной танцевальной культуры, наполнит зал движением и жаждой жизни. Начало в 19:00, билеты от 1400 до 5000 рублей.

В Доме Печати в этот день пройдет большой сольный концерт талантливого трио из Екатеринбурга AROUND THE WORLD IN 80 DAYS с презентацией материала нового альбома. Музыканты сыграют проверенные временем хиты и новые композиции, не звучавшие никогда ранее. Начало в 19:00, вход 400 рублей.

Концерт группы MYSTERIA MORTIS пройдет 20 апреля в Freedom Club в рамках большого русского тура 2017! MYSTERIA MORTIS – это мелодичный фолк метал, с чистым женским и экстремальным вокалом. Группа успела за несколько лет выпустить свой первый полноформатный альбом "Воды Тунд" на лейбле Morehate, снять клип на песню "Until i have a chance", и съездить в свой первый тур по Поднебесной. Билеты – 300 рублей.

В ресторане Vintage вечером четверга пройдет отчетный концерт проекта "Будущие звезды эстрады". Максим Ярославцев, Алиса Кожевникова, Екатерина Аксенова, Евгений Валиулин, Юлия Луций, Артем Фомин активно готовились к этому дню, усердно занимались в вокальной студии, пели при любой удобной возможности, работали над сценическим мастерством. Приглашенные гости: группа Music Store Robbery. Начало в 19:00, вход свободный.

21 апреля в Тюменском драматическом театре сыграют комедию-водевиль "Ханума". Яркий и легкий спектакль, способный поднять самое плохое настроение! Зажигательные грузинские танцы и тосты, яркие костюмы, "живой" вокал, шутки, смех – все это "Ханума"! Начало в 19:00, билеты от 400 до 1000 рублей. Для зрителей старше 12 лет.

Челябинский коллектив "Never-Opened-Doors" в рамках тура ПОТОМ И КРОВЬЮ даст концерт в Freedom Club. Специальная программа, включающая в себя как песни с крайних релизов группы, так и проверенные временем боевики! Старт в 19:00, входной билет стоит 300-700 рублей.

Cover Pub "Ё-Бург" приглашает в пятницу на вечер юмора в формате Stand Up. В программе: Илья Швецов (г.Москва), Георг Пономарев(г.Москва), Руслан Шамухаметов (г.Тюмень), Игорь Еговцев (г.Тюмень). Сбор гостей в 19:00, входной билет 600 рублей. Бронь столиков: (3452) 914-111.

КТЗ “Байконур” в этот вечер обещает невообразимый заряд адреналина и драйва от двух лучших trancecore команд Сибири – DATE MY RECOVERY и LIKETHEUNICORN. Начало в 19:00, входной билет от 300 рублей.

В КТЗ "Золотые ворота Сибири" в пятницу выступят знаменитый Marcello Ma и группа DOLCE VITA. MARCELLO MA(Marcello Mammarella), итальянский певец и композитор, создатель бэнда Dolce vita,, с которой не раз был в турне по России. Работал с такими мэтрами итальянской эстрады, как Riccardo Fogli,Ricchi e Poveri, Totо Cutugno, Albano, In-Grid. Начало в 21:00, вход 500 рублей.

Кроме того, 21 апреля пройдет VI Всероссийская акция "Библионочь-2017". Основная тематика акции ─ "Новое прочтение". В этот вечер будет работать более 25 площадок для взрослых и детей. В ходе акции все желающие смогут попасть в "святая святых" главной библиотеки региона – спецхранилище редких изданий, увидеть и узнать историю старейших книг классиков мировой литературы. Приходите в Тюменскую областную научную библиотеку им. Д.И. Менделеева с 20:00 до 23:00.

В субботу в 11:00 театр "Солнце Сибири" (ул. Осипенко, 81) приглашает юных зрителей на детский теневой спектакль "Как ежик и медвежонок весну встречали". Спектакль поставлен по рассказам С. Козлова театром теней для самых маленьких – "Ключ от сказки". Дети до 2 лет — бесплатно. Билет 350p – "ребенок + взрослый". Продолжительность: 45 минут.

В Тюменской филармонии лауреаты всероссийских и международных конкурсов, артисты Тюменского филармонического оркестра раскроют "Тайны звука". В программе: популярные сочинения для симфонического оркестра. Начало в 13:00 и 16:00, билет стоит 400 рублей.

В Тюменском драмтеатре в этот день гангстерская комедия "Пули над Бродвеем". На глазах зрителя рождается спектакль театральный и одновременно разворачивается спектакль жизни театрального закулисья. Начало в 18:00, стоимость билетов от 200 до 800 рублей.

Восьмой Чемпионат ползунков состоится 23 апреля в СК “Строймаш”. Это будет яркий праздник для детей и их родителей с большим количеством подарков для малышей. Начало в 10:00, вход свободный.

23 апреля в Тюменской филармонии состоится грандиозное выступление оркестра Мариинского театра под руководством всемирно известного маэстро Валерия Гергиева в рамках XVI Московского Пасхального фестиваля, который приурочен к 135-летию со дня рождения великого русского композитора Игоря Федоровича Стравинского. Начало концерта в 18:00, стоимость билетов от 1000 до 4000 рублей.

В ДК "Нефтяник" в воскресенье пройдет концерт Дениса Майданова. Этого артиста можно назвать по-настоящему уникальным и универсальным. Помимо сольного творчества он занимается созданием песен для многих звезд российской эстрады – в их число входят Николай Басков, Филипп Киркоров, Хор Турецкого, Александр Буйнов, Лолита, Жасмин, Иосиф Кобзон и другие. Начало в 19:00, стоимость билетов 1300 – 3500 рублей.

В Тюменском драмтеатре показ премьерного спектакля "Смешные деньги". Скромный английский бухгалтер по имени Генри Перкинс в свой день рождения по ошибке приносит домой дипломат с колоссальной суммой явно криминальных денег… Бедный клерк, совершенно ошалев от восторга, решает взять реванш за свою серую жизнь, сбежать с женой на край света и зажить "на всю катушку"! Но не тут-то было – вместе с набитым банкнотами дипломатом, в его жизнь входят шантаж, интриги, мафия. Начало в 18:00, билеты от 400 до 1000 рублей.

Амбициозный репер Рапсат, который рвет зал на куски, готов разорвать FREEDOM CLUB со всеми его гостями 23 апреля. Кочующий по городам казах из Павлодара презентует свой новый альбом. Старт в 19:00, билеты от 250 до 300 рублей.

Полную афишу мероприятий можно найти в сообществах проекта “Афиша Тюмени” – ВКонтакте, Facebook и Одноклассники.