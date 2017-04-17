На телефон доверия полиции тюменцы сообщают о подозрительных людях и шумных соседях

В Тюмени с начала этого года на телефон доверия местного УМВД поступило 889 звонков.

Как рассказали в пресс-службе тюменской полиции, большая часть обращений — это жалобы на шумящих и скандалящих соседей или шумные молодежные компании в подъездах.

"Иногда поступает информация, которая не в ходит в компетенцию органов внутренних дел, но она незамедлительно передается в соответствующую инстанцию. Часто граждане сообщают важную информацию, которая впоследствии направляется в оперативную разработку: о подозрительных людях в подъезде или на улице, лицах, не имеющих гражданства, подозрительных предметах. Рассказывают о лицах, распространяющих наркотики или занимающихся мошенническими действиями", — сообщают в ведомстве.

Нередко горожане обращаются за справочной информацией. Тюменцы узнают рабочие телефоны сотрудников или адреса участковых пунктов полиции по месту жительства.

Как пояснили в тюменской полиции, круглосуточный телефон доверия (799-855) гарантирует неразглашение, проверку полученной информации и немедленное реагирование со стороны правоохранительных органов в случае ее подтверждения.